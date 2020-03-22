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Мультфильм «Новое Простоквашино» бьет рекорды на Youtube

Всего за два дня новая серия проекта собрала почти миллион просмотров.

Мультфильм «Новое Простоквашино» бьет рекорды на Youtube
Кадр из мультсериала "Новое Простоквашино". Фото: Союзмультфильм

Мультфильм о новых приключениях мальчика по имени Дядя Федор, говорящего кота и пса неожиданно для всех обретает вторую популярность. Всего за два дня 28-я серия проекта под максимально нескромным названием «Новое ПРОСТОКВАШИНО 2020» собрала на Youtube почти миллион просмотров, пока цифра остановилась на отметке в 890 тысяч. При этом лайков у видео на удивление мало, всего 12 тысяч, хотя и с дизлайками ситуация такая же, чуть больше тысячи.

Напомним, по плану студии «Союзмультфильм» в первом сезоне нового «Простоквашино» будет выпущено всего 30 серий. Сюжет современного мультсериала заметно отличается от советских мультфильмов, действие перенесли в современный мир, а у Дяди Фёдора появилась младшая сестра, Вера Павловна. Изначально сериал был встречен жесткой критикой, в том числе из-за грубых ошибок, например, в оригинале папу Дяди Фёдора зовут Дмитрий, а вот его дочь как-то превратилась в Веру Павловну.

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