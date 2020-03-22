Мультфильм «Новое Простоквашино» бьет рекорды на Youtube

Мультфильм о новых приключениях мальчика по имени Дядя Федор, говорящего кота и пса неожиданно для всех обретает вторую популярность. Всего за два дня 28-я серия проекта под максимально нескромным названием «Новое ПРОСТОКВАШИНО 2020» собрала на Youtube почти миллион просмотров, пока цифра остановилась на отметке в 890 тысяч. При этом лайков у видео на удивление мало, всего 12 тысяч, хотя и с дизлайками ситуация такая же, чуть больше тысячи.

Напомним, по плану студии «Союзмультфильм» в первом сезоне нового «Простоквашино» будет выпущено всего 30 серий. Сюжет современного мультсериала заметно отличается от советских мультфильмов, действие перенесли в современный мир, а у Дяди Фёдора появилась младшая сестра, Вера Павловна. Изначально сериал был встречен жесткой критикой, в том числе из-за грубых ошибок, например, в оригинале папу Дяди Фёдора зовут Дмитрий, а вот его дочь как-то превратилась в Веру Павловну.