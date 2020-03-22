Роберт Родригес примет участие в съемках «Мандалорца»

Неожиданные новости для всех поклонников «Звездных войн» и проекта «Мандалорец». Как сообщает издание HN Entertainment со ссылкой на собственные источники, к съемкам второго сезона сериала присоединился известный кинорежиссер Роберт Родригес, создатель «Города грехов» и «От заката до рассвета». По данным журналистов, мужчина будет отвечать за постановку некоторых эпизодов проекта. Стоит отметить, что официально эту информацию компания Disney пока не подтвердила.

Слухи о том, что Родригес примет участие в съемках «Мандалорца», появились еще в феврале этого года, хотя с тех пор режиссер их никак не комментировал.

Премьера второго сезона сериала«Мандалорец» по плану должна состояться осенью этого года, однако коронавирус может изменить планы съемочной группы.