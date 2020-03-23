Звезда фильма «Лабиринт» Тарас Кузьмин: «Я сам выбрал эту участь — играть жестокого домашнего тирана»

23 марта на телеканале «Dомашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Лабиринт» в рамках проекта «Фабрика мелодрам».

Это история судьбы дизайнера Алины (Александра Булычева), жизнь которой с виду напоминала прекрасную сказку, а на деле оказалась сплошной бедой.

Муж Алины — востребованный адвокат Дмитрий (Тарас Кузьмин), на людях разыгрывал нежного супруга, а наедине превращался в жестокого тирана. Мужчина бил ее и детей.

В один прекрасный день Алина поняла, что мужа не исправить и решила избавиться от агрессора… Чем все закончится — мы увидите уже сами.

В преддверии премьеры, журналисты Teleprogramma.pro поговорили с исполнителем роли Дмитрия — актером Тарасом Кузьминым — о роли, об обаянии отрицательных героев и о секретах профессии.

— Что вы можете сказать в защиту своего героя? Ведь поведению Дмитрия нет оправдания.

— Я и не собираюсь его оправдывать. Тут главное не оправдать, а понять, почему он стал таким человеком. Дело не во внешних факторах, а во внутренних.

Дмитрий — успешный состоятельный человек, процветающий адвокат из династии юристов. У него благополучная жизнь, прекрасная семья, жена замечательная, дети чудесные… Карьера в гору идет — сам себе имя создал, то есть в целом причин для такой агрессии у него нет.

Но вот внутри фундамента этого всего благополучия, в душе Дмитрия, заложена настоящая бомба. И периодически она взрывается и уничтожает все вокруг.

Главный вопрос: откуда там эта бомба? Ответ в сериях проекта. В тех сценах, где мой герой общается со своим отцом — деспотичным, жестким человеком, который очень сурово, даже жестоко воспитывал своего сына, науськивая его на карьеру, на безжалостность, постоянно его зажимая в тесные рамки… В итоге — что выросло, то выросло.

И его дикое поведение с женой — результат такого воспитания и подавленной агрессии. Все же из детства идет. Хочешь понять, что за человек перед тобой, — посмотри на его родителей.

— В другом проекте «Dомашнего», многосерийной мелодраме «Женский доктор», вы также играете отрицательного героя — Чернова. Не засиделись ли в этом амплуа? Когда мы увидим доброго Тараса Кузьмина?

— Скажу по секрету, что мне сначала в «Лабиринте» предлагали роль положительного героя. Этакого рыцаря без страха и упрека. Но эта роль показалась мне слишком понятной и пресной, без изюминки.

Я решил, что интереснее будет покопаться в личности такого вот неоднозначного Дмитрия и сам себя обрек на такую участь. (Улыбается.) Сам предложил продюсерам попробовать меня на Дмитрия, а они меня сразу же утвердили. Хотя правда в ваших словах есть, пора уже выбираться из этого амплуа.

Теперь жду предложений от продюсеров и режиссеров, которые позволят мне, наконец, превратиться в полноценно доброго Тараса. (Улыбается.)

— О чем, на ваш взгляд, фильм «Лабиринт»?

— Как и следует из самого названия — о множестве лабиринтов, через которые проходит каждый из героев картины. Во время этого пути они приносят ненужные жертвы, навешивают на себя чувство вины, которое мешает им двигаться дальше, запутываются во взаимных обманах, но в финале все же находят выход.

— Вы успешно снимаетесь в кино, но также много играете в театре, даже спектакли в качестве режиссера ставите. Что же вам все-таки ближе?

— Раньше я относился к кино просто как к заработку. Потому что там же нет моментальной обратно связи, как в театре, где ты выходишь на поклон и видишь лица зрителей, их эмоции, чувствуешь их энергетику.

Но потом я понял, что кино дает и незаменимую актерскую школу, учит держать в голове огромное количество сюжетов, а еще — включаться в работу за секунду, входя в кадр.