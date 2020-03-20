В Сети появился трейлер нового проекта HBO под названием «Беги»

В сети появился первый трейлер нового проекта HBO под названием «Беги». Отличительной особенностью нового проекта стали два человека: продюсер Фиби Уоллер-Бридж, знакомая любителям сериалов по такому проекту как «Дрянь» и сценарист Вики Джонс, которая создавала для вас проект «Убивая Еву». Актеры тоже подобрались из звездного состава, номинантка «Золотого глобуса» Мерритт Уивер и Донал Глисон.

Сюжет расскажет историю Руби и Билли, в далеком прошлом любовников, которые однажды заключили очень странный договор, если один из них присылает другому сообщение «Беги», то они бросают все на свете и встречаются на вокзале, чтобы попытаться обновить свою жизнь.

Релиз состоится совсем скоро, 12 апреля. Перенос из-за коронавируса не планируется.