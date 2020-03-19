Самбурская подралась с внучкой Валентины Талызиной на съемке

Необычная сцена произошла во время работы над сериалом ТНТ «Патриот».

Актриса Настасья Самбурская приняла участие в съемках сериала «Патриот» на ТНТ. Звезда сыграла саму себя и продемонстрировала непростой характер.

О том, что работать с Настасьей довольно сложно, в курсе не только ее коллеги, но и многие телезрители. Девушка не раз демонстрировала свой нрав, а на этот раз перепало Анастасии Талызиной, внучке известной актрисы.

По сценарию героиня Талызиной, Ленка, пробует себя в кино и попадает на одну площадку с Самбурской. Оказывается, что между девушками конфликт, который начался еще в гримерке.

Звезда «Универа» решила проучить молодую и неопытную коллегу и требует поцеловать в кадре руку, а затем и отвешивает ей пощечину.

То ли не рассчитав свои силы, то ли сделав это для большей правдоподобности, Самбурская оставила красный след на лице Талызиной. В итоге даже гримеры не смогли справиться с ярко-красным отпечатком на лице у девушки.

А вот о том, как снимался сериал и какие трудности поджидали актеров на площадке, можно узнать в материале портала Teleprogramma.pro.

Сериал «Патриот», с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.