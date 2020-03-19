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Простить и полюбить: вышел трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

На телеканале «Россия 1» скоро выходит премьера экранизации знаменитого бестселлера Гузель Яхиной.

Простить и полюбить: вышел трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА». ФОТО: КИНОКОМПАНИЯ «РУССКОЕ»

Роман татарской писательницы Гузель Яхиной, увидевший свет пять лет назад, быстро завоевал сердца многих российских читателей. История тяжелых 30-х годов прошлого века показана в нем через личную драму татарки Зулейхи, семью которой раскулачивают и отправляют на каторгу в Сибирь.

Все тяготы и лишения, которые выпали на долю молодой 30-летней женщины, достойны экранизации, посчитал режиссер Егор Анашкин. Работа над проектом продолжалась несколько лет, и вот зрители наконец могут увидеть новый трейлер, вышедший в преддверии премьеры сериала.

За время в тайге главная героиня сталкивается с огромным количеством испытаний, главными из которых для нее становятся любовь и прощение. Она находит в себе силы любить, потому что именно это чувство позволяет ей выжить. И простить, потому что через принятие и прощение себя, окружающих и жестокой родины наступает новая жизнь.

Премьера многосерийного художественного фильма состоится уже скоро на «России 1».

Роль Зулейхи исполнила знаменитая Чулпан Хаматова. Также в картине задействованы Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Юлия Пересильд, Елена Шевченко, Роза Хайруллина и многие другие известных артисты.

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"Зулейха открыает глаза"«Россия 1»новый сериалЧулпан Хаматова
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