Кузница кадров: в новом сезоне сериала «Полицейский с Рублевки» Яковлев взращивает молодняк

Пятый сезон популярного сериала «Полицейский с Рублевки» уже на подходе. Действие в нем будет сосредоточено вокруг легендарного полковника Яковлева (Сергей Бурунов), которому, несмотря на нервный тик, смех и слезы без причины и дергающийся глаз, предстоит взрастить новую смену молодых бойцов.

Дело в том, что в Барвихе открывает свои двери полицейская академия, которую полковник и возглавляет. От того, справится он или нет, зависит не только спокойствие и сон героя, но и заветное повышение до генерала.

«Яковлев наконец-то превратится в очень большого начальника, — рассказывает о своем персонаже актер Сергей Бурунов. — Вроде должен радоваться, но чего-то ему не до этого. В новой должности он будет вынужден заниматься странными вещами: искать молодежь для конкурса самодеятельности МВД, проводить сеансы экзорцизма и даже начнет носить каблуки».

Ряды барвихинского отряда пополнит и Кристина (Софья Каштанова). Лучшей кандидатуры на должность штатного психолога академии на всей Рублевке не найти. Однако девушка не торопится надевать форму.

А вот Измайлова (Александра Петрова) в новом сезоне отправили в «преисподнюю». Он оттуда будет присылать большому начальнику Яковлеву посылочки и тем самым напоминать о себе.