Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»

В Мурманске начались съемки первого в линейке ivi Originals художественного сериала под названием «Иван». Главные роли исполнили звезды отечественного кинопрома Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов.

Сюжет будет максимально близок каждому жителю России и расскажет о важности выбора пути и здоровом образе жизни. Проект расскажет о судьбе бывшего профессионального мотогонщика, который волею случая стал алкоголиком, но не сдается и всеми силами хочет восстановить свою жизнь. В итоге начиная вновь возвращаться к жизни автогонщика, время от времени подрабатывая в качестве трезвого водителя.

Продюсером нового проекта выступила Тина Канделаки.

В данный момент сервис ivi готовится активно начать работу над собственными сериалами, и «Иван» станет лишь одним из первых многочисленных проектов российской медиакомпании.