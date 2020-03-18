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Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»

Компанию ему составит неподражаемая Светлана Ходченкова.

Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»
Тарелка сериала «Иван». Фото: ivi Originals

В Мурманске начались съемки первого в линейке ivi Originals художественного сериала под названием «Иван». Главные роли исполнили звезды отечественного кинопрома Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов.

Актриса Светлана Ходченкова в сериале «Иван». Фото
Актриса Светлана Ходченкова в сериале «Иван». Фото: ivi Originals

Сюжет будет максимально близок каждому жителю России и расскажет о важности выбора пути и здоровом образе жизни. Проект расскажет о судьбе бывшего профессионального мотогонщика, который волею случая стал алкоголиком, но не сдается и всеми силами хочет восстановить свою жизнь. В итоге начиная вновь возвращаться к жизни автогонщика, время от времени подрабатывая в качестве трезвого водителя.

Актер Евгений Цыганов в сериале «Иван». Фото
Актер Евгений Цыганов в сериале «Иван». Фото: ivi Originals

Продюсером нового проекта выступила Тина Канделаки.

В данный момент сервис ivi готовится активно начать работу над собственными сериалами, и «Иван» станет лишь одним из первых многочисленных проектов российской медиакомпании.

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