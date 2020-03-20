«От стресса мы постоянно были голодными»: как снимали психологический триллер «Колл-центр»

23 марта на ТНТ выходит психологический триллер «Колл-центр» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. В преддверии премьеры, журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актерами проекта.

Мы узнали, что происходило за кадром, и насколько сложно, в принципе, снимать фильмы подобного жанра.

Взрывоопасный сюжет

По сюжету, террористы берут в заложники 12 сотрудников колл-центра интернет-магазина для взрослых. Преступники называют себя «папой» и «мамой», угрожают в любой момент взорвать здание, если пленники не будут выполнять их указания.

Бомба должна взорваться через 8 часов. В сериале 8 серий и каждая из них – это час отведенного до взрыва времени и личная история страха одного из героев.

Улыбнитесь, вас снимают!

— По всему павильону были расставлены камеры Go-Pro (высококачественные камеры), и каждая картинка выводилась на камеры режиссеров, — рассказывает Teleprogramma.pro актриса сериала Полина Пушкарук. — Мы постоянно находились все вместе на площадке, даже когда, например, снимали историю других персонажей.

Мы, актеры, часто были в стрессе из-за напряженной атмосферы в связи с сюжетом, поэтому приходилось как-то внутри разряжать эту обстановку.

Помню, однажды, с актером Пашей Табаковым мы спрятались ото всех за шкафом и начали как дети творить какую-то фигню. Пожалуйста, не просите перечислять, что именно (смеется). Но в какой-то момент по рации режиссер сказала, что она не только все это видит, но и слышит. Вот это было весело.

«Почти голые, мокрые и босиком»

ЧП, к счастью, на съемочной площадке не случались. Однако без неприятностей все равно не обошлось.

— Конечно, были трудные смены, без этого и кино не будет, — делится с нами актриса Ольга Веникова. — Например, снимали сцену на улице, в Сколково, в бассейне. Изначально она была запланирована на конец августа, но по непредвиденным обстоятельствам перенеслась на конец сентября.

Представьте: на улице +8 градусов, а мы почти голые, мокрые и босиком. Это, конечно, не ЧП, а так – издержки производства.

«Спали мало, а двигались много»

— Сколько времени длилась съемочная смена? Сложно ли вам было совмещать съемки с другими проектами?

— Стандартная смена — 12 часов. Но без переработок не обходилось, иногда задерживались на 13-14 часов. Правда, такое было не часто. У меня параллельно в Минске шли съемки сериала «Отчим». Поэтому в единственный выходной в неделю приходилось не спать, а лететь в Беларусь.

Сложно было переключаться между проектами эмоционально. В Москве — жесткий психологический триллер, а в Минске я надеваю косынку и вхожу в кадр в исторической саге.

Была путаница с графиками. Однажды я отработала сначала дневную смену, а потом сразу ночную (на другом проекте). Уставала, но не жаловалась, ведь что может быть прекрасней для артиста, чем плотный график?

— Ну, наверное, кормили хорошо на площадке?

— Дааа! У нас был суп, салат, горячее. Готовили прямо на площадке. Были завтраки (каша, яичница), можно было в любой момент попросить что-то приготовить.

От стресса мы постоянно были голодными. А вечером нам делали горячие бутерброды с колбасой и сыром. Все девчонки их уминали! Но в итоге я все равно похудела — спали мало, а двигались много.

— Почему зритель должен посмотреть этот сериал?

— Мне кажется, что это сериал про табу, которые возникают внутри человека, — отмечает актриса сериала Алиса Сельникова. — Мир меняется, люди меняются вместе с ним, становятся более вольными.

Мне кажется, что сериал стоит посмотреть просто потому, что он про, казалось бы, просто работников колл-центра, но у всех у них удивительные судьбы, обо всех них можно было бы снять отдельное кино.

— С момента прочтения сценария я поняла, что это должна быть бомба, — добавляет Ольга Веникова. — Ничего подобного я не встречала. Полночи не могла уснуть. К тому же, жанр психологического триллера – это новое явление в российском кинематографе.

«Колл-центр» покажут с 23 марта в 22:00 в линейке сериалов «Сделано PREMIER», на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER.