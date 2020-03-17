Эмилия Кларк все еще недовольна концовкой «Игры престолов»

Многие фанаты «Игры престолов» были неудовлетворены концовкой сериала. В частности, тем, что воодушевляющая Дейенерис Бурерожденная в финале обезумела, а затем и вовсе была убита своим подданным и возлюбленным Джоном Сноу. Оказывается, в полку недовольных находится и сама Мать драконов. Актриса Эмилия Кларк раздражена тем, что персонаж Кита Харрингтона убил ее героиню и не понес за это никакого наказания.

«Да, я сочувствовала ей. Я действительно сочувствовала ей (Дейенерис. — Прим. авт.), и да, меня раздражает, что Джону Сноу не пришлось иметь дело с какими-либо последствиями. Ему сошло с рук убийство, буквально», — рассказала артистка изданию The Times.

Многие фанаты сериала хотели бы увидеть более сочную концовку. Пускай мотивы Джона Сноу и понятны, но после убийства Дейенерис он мог бы захватить власть в Семи королевствах или сам быть убитым драконом, мстящим за свою мать. Но ключевого персонажа просто отправили в изгнание — туда, где ему и так было комфортно находиться на протяжении всей истории.

У автора цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина еще есть шанс изменить этот сюжет в книге, так, по иронии судьбы, он еще не дописал свою сагу до событий, показанных в финале восьмого сезона сериала. Быть может, он прислушается к мнению Эмилии Кларк и миллионов фанатов «Игры престолов», придумав Джону Сноу иную судьбу.