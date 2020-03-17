Критики оценили третий сезон «Мира Дикого Запада»

Эксперты из мира журналистики оценили внешний вид проекта, а вот с сюжетом есть проблемы.

В минувшее воскресенье, 15 марта, зрители со всего мира наконец-то смогли познакомиться с третьим сезоном одного из самых дорогих проектов канала HBO — «Мир Дикого Запада». Зарубежные эксперты уже спешат поделиться своими мнением по поводу проекта, хотя в целом они подчеркивают упрощенный сценарий, но при этом такое же высокое качество съемки, как и у прошлых сезонов.

Эксперт сайта Salon считает, что ранее проекту не хватало человечности, а актерская игра звезды сериала «Во все тяжкие» Аарона Пола как раз дарит зрителям именно это.

Критик Vulture начало третьего сезона не оценил и даже назвал проект самым разочаровывающем шоу на текущий момент.

Журналист Rolling Stone напротив, считает, что внешний вид сезона восхищает, однако сюжет утратил всякий смысл и проект полностью пустой.