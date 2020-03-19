Бокс, измены и старый Питер: как снимали сериал «Проспект обороны»

На НТВ состоится премьера многосерийной картины четырехлетней давности. Портал Teleprogramma.pro выяснил, что она может понравится и фанатам боевиков, и тем, кто предпочитает любовные драмы.

Полюбившись зрителям ролью хоккейного вратаря Димы Щукина в сериале «Молодежка», актер Макар Запорожский вновь появился на экране в роли спортсмена. В сериале «Проспект обороны», премьера которого состоится на этой неделе на канале НТВ, он сыграл профессионального боксера.

Героя Макара в этой спортивной драме зовут Денис Астахов. Помимо проблем, связанных со спортом, его ждут и другие потрясения — предательство со стороны близких людей, необходимость выбирать между честью и необходимостью.

Первые две из 16 серий картины режиссерского дуэта Сергея Быстрицкого и Сергея Винокурова телеканал НТВ покажет в среду 18 марта, начало — 21:00 по московскому времени.

Все ради звания чемпиона

Главный герой Денис — профессиональный боксер, и готовится принять участие в поединке за звание чемпиона северной столицы. Из-за уличной драки, в которой он замешан, бой отменяют. Исправить ситуацию может только взятка одному из чиновников, а также помощь влиятельных друзей.

Денег на взятку у семьи нет, а потому отец Дениса, Александр Астахов (его играет Олег Фомин), предлагает сыну принять участие в боях без правил. Парень еще не знает, что в этой системе все устроено иначе — будучи готовым победить, он должен «лечь» в нужном раунде.

Впрочем, помимо карьерных испытаний молодого боксера ждут и жизненные. Выясняется, что любимая жена Наташа (Виктория Романенко) изменяет ему, да не с кем-то со стороны, а с его собственным отцом.

Их отношения не заканчиваются даже после того, как Денис получает огнестрельное ранение и в тяжелом состоянии попадает в больницу, а его мать Анна (Елена Руфанова) погибает.

В нападении подозревают местного бандита Бандераса (Сергей Колос), с которым встречается сестра Дениса Лиза (Марина Даминева). Сама она не верит в виновность любовника и сообщает полиции, что он был с ней. Второй брат, Валентин (Роман Курцын), просит ее забрать показания, но она не хочет…

Фильм привил любовь к боксу

Съёмки «Проспекта обороны» проходили в 2017 году в исторической части Санкт-Петербурга, в том числе в Доме композиторов. Как сообщает пресс-служба НТВ, специально для этого в здании установили боксерский ринг.

До начала съемок Макар Запорожский никогда не занимался боксом, а потому ему пришлось учиться этому делу с нуля. Он взял несколько уроков в Москве и затем продолжал тренироваться уже в Питере.

Актер признается, что у него проснулся интерес к этому виду спорта, он начал смотреть бои по телевизору, действительно понимая, что происходит на ринге.

Сами съемки, впрочем, дались ему не так-то просто. Например, в одной из сцен герой Макара должен был драться с сильным соперником, роль которого доверили настоящему боксеру-профессионалу.

Спортсмен очень волновался, так как для него это был дебют в кино, и случайно нанес Запорожскому сильный удар, совсем непохожий на те удары, что они вместе отрабатывали на репетициях.

Роман Курцын, игравший Валентина, гораздо чаще Макара снимался в фильмах с обилием драк. Партнером Романа на ринге в «Проспекте обороны» был его земляк, ярославский каскадер Дмитрий Бакунин, выступавший в качестве дублера самого Арнольда Шварценеггера и дравшийся с Джеки Чаном.

Курцын и Бакунин снимались вместе и в других картинах — в сериалах «Меч», «Под прицелом», «Пять минут тишины» (3 сезон). По мнению Дмитрия, Задорожный мог немного преувеличивать, рассказывая о тех съемках с боксером. А у них с Романом таких неприятных инцидентов не было и быть не могло.

«Профессиональный спортсмен — это не каскадер. Тут надо чувствовать разницу», — отметил Бакунин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Домик на озере

Не только в центре Питера приходилось трудиться создателям сериала — согласно сценарию, дом семьи Астаховых стоял в отдалении от города, на живописном берегу озера. Чтобы обстановка максимально соответствовала замыслу, художник-постановщик Леонид Карпов выстроил на озере пирс и переделал летнюю террасу.

Помимо исполнителей главных ролей, о которых мы писали выше, в «Проспекте обороны» были задействованы сотни актеров массовки. Ну, а как может быть иначе, если снимаешь спортивные или иные зрелищные мероприятия?

Судя по трейлеру, зрелище получилось ярким и увлекательным. Но понравится ли сериал зрителям? Это мы выясним совсем скоро.

А вы ждете премьеры «Проспекта обороны»?