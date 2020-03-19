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Бокс, измены и старый Питер: как снимали сериал «Проспект обороны»

На НТВ состоится премьера многосерийной картины четырехлетней давности. Портал Teleprogramma.pro выяснил, что она может понравится и фанатам боевиков, и тем, кто предпочитает любовные драмы.

Бокс, измены и старый Питер: как снимали сериал «Проспект обороны»
Кадр из сериала "Проспект обороны"

Полюбившись зрителям ролью хоккейного вратаря Димы Щукина в сериале «Молодежка», актер Макар Запорожский вновь появился на экране в роли спортсмена. В сериале «Проспект обороны», премьера которого состоится на этой неделе на канале НТВ, он сыграл профессионального боксера.

Героя Макара в этой спортивной драме зовут Денис Астахов. Помимо проблем, связанных со спортом, его ждут и другие потрясения — предательство со стороны близких людей, необходимость выбирать между честью и необходимостью.

Первые две из 16 серий картины режиссерского дуэта Сергея Быстрицкого и Сергея Винокурова телеканал НТВ покажет в среду 18 марта, начало — 21:00 по московскому времени.

Все ради звания чемпиона

Главный герой Денис — профессиональный боксер, и готовится принять участие в поединке за звание чемпиона северной столицы. Из-за уличной драки, в которой он замешан, бой отменяют. Исправить ситуацию может только взятка одному из чиновников, а также помощь влиятельных друзей.

Денег на взятку у семьи нет, а потому отец Дениса, Александр Астахов (его играет Олег Фомин), предлагает сыну принять участие в боях без правил. Парень еще не знает, что в этой системе все устроено иначе — будучи готовым победить, он должен «лечь» в нужном раунде.

Впрочем, помимо карьерных испытаний молодого боксера ждут и жизненные. Выясняется, что любимая жена Наташа (Виктория Романенко) изменяет ему, да не с кем-то со стороны, а с его собственным отцом.

Их отношения не заканчиваются даже после того, как Денис получает огнестрельное ранение и в тяжелом состоянии попадает в больницу, а его мать Анна (Елена Руфанова) погибает.

В нападении подозревают местного бандита Бандераса (Сергей Колос), с которым встречается сестра Дениса Лиза (Марина Даминева).  Сама она не верит в виновность любовника и сообщает полиции, что он был с ней. Второй брат, Валентин (Роман Курцын), просит ее забрать показания, но она не хочет…

Кадр из сериала "Проспект обороны"
Отец Дениса мечтал сделать из него настоящего чемпиона. Кадр из сериала «Проспект обороны»

Фильм привил любовь к боксу

Съёмки «Проспекта обороны» проходили в 2017 году в исторической части Санкт-Петербурга, в том числе в Доме композиторов. Как сообщает пресс-служба НТВ, специально для этого в здании установили боксерский ринг.

До начала съемок Макар Запорожский никогда не занимался боксом, а потому ему пришлось учиться этому делу с нуля. Он взял несколько уроков в Москве и затем продолжал тренироваться уже в Питере.

Актер признается, что у него проснулся интерес к этому виду спорта, он начал смотреть бои по телевизору, действительно понимая, что происходит на ринге.

Олег Фомин, Запорожский, Курцын. Кадр из сериала "Проспект обороны"
Отца Дениса и Валентина сыграл Олег Фомин. Кадр из сериала «Проспект обороны»

Сами съемки, впрочем, дались ему не так-то просто. Например, в одной из сцен герой Макара должен был драться с сильным соперником, роль которого доверили настоящему боксеру-профессионалу.

Спортсмен очень волновался, так как для него это был дебют в кино, и случайно нанес Запорожскому сильный удар, совсем непохожий на те удары, что они вместе отрабатывали на репетициях.

Макар Запорожский о съемках сериала "Проспект обороны"

Роман Курцын, игравший Валентина, гораздо чаще Макара снимался в фильмах с обилием драк. Партнером Романа на ринге в «Проспекте обороны» был его земляк, ярославский каскадер Дмитрий Бакунин, выступавший в качестве дублера самого Арнольда Шварценеггера и дравшийся с Джеки Чаном.

Курцын и Бакунин снимались вместе и в других картинах — в сериалах «Меч», «Под прицелом», «Пять минут тишины» (3 сезон). По мнению Дмитрия, Задорожный мог немного преувеличивать, рассказывая о тех съемках с боксером. А у них с Романом таких неприятных инцидентов не было и быть не могло.

«Профессиональный спортсмен — это не каскадер. Тут надо чувствовать разницу», — отметил Бакунин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Домик на озере

Не только в центре Питера приходилось трудиться создателям сериала — согласно сценарию, дом семьи Астаховых стоял в отдалении от города, на живописном берегу озера. Чтобы обстановка максимально соответствовала замыслу, художник-постановщик Леонид Карпов выстроил на озере пирс и переделал летнюю террасу.

Помимо исполнителей главных ролей, о которых мы писали выше, в «Проспекте обороны» были задействованы сотни актеров массовки. Ну, а как может быть иначе, если снимаешь спортивные или иные зрелищные мероприятия?

Судя по трейлеру, зрелище получилось ярким и увлекательным. Но понравится ли сериал зрителям? Это мы выясним совсем скоро.

А вы ждете премьеры «Проспекта обороны»?

Кадр из сериала "Проспект обороны". Дом на озере. Пирс
Для съемок сериала на озере построили настоящий пирс. Кадр из сериала «Проспект обороны»

Тэги

«Проспект обороны»Макар Запорожскийновые сериалыНТВпремьера на НТВРоман КурцынРоссийские сериалы
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