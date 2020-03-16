Сериал «Шторм» стал триумфатором на фестивале «Утро Родины»

Сериал «Шторм» стал самым награждаемым кинопроектом на фестивале «Утро Родины». Мероприятие, собравшее под своим началом много знаменитых людей, завершилось в Южно-Сахалинске накануне, 15 марта. В последний день события организаторы отметили лучшие российские сериалы 2019 года.

Так, чаще всего в качестве победителя в номинациях звучало название «Шторма» — лента сумела собрать пять наград в номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссерская работа» и «Гран-при». Помимо него были также отмечены Максим Лагашкин из картины «Жуков» за лучшую мужскую роль второго плана и Анна Котова-Дерябина за лучшую женскую роль второго плана.

Позже председатель жюри Сергей Урсуляк рассказал, что подведение итогов в каждой категории далось ему и команде очень нелегко — эксперты много спорили.

«В чем жюри было единогласно, так это во мнении, что современные сериалы снимаются сейчас на очень высоком уровне, завоевывают ТВ-экраны и интернет-платформы, привлекают внимание зрителей. И, думаю, сериальная история еще только в начале пути», — резюмировал он.