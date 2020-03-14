Съемки сериала «Сверхъестественное» остановлены

Проблемы из-за коронавируса возникают не только у фильмов, но также и у сериалов. Влияние эпидемии ощутила на себе съемочная группа проекта «Сверхъестественное». Съемки последних серий заключительного, 15 по счету сезона проекта пришлось отложить из-за болезни, причем никто из актеров заразу не подхватил, но проблемы возникли с логистикой, так что дешевле и проще оказалось нажать на паузу и ждать, когда коронавирус будет побежден.

Как сообщает издание Deadline, съемки были официально остановлены в минувшую пятницу, 13 марта. Причем есть и другой негативный эффект, если в скором времени съемочный процесс не возобновится, то придется отложить показ даже уже готовых серий.

На этом проблемы не заканчиваются, ведь актер Джаред Падалеки, исполнитель одной из главных мужских ролей, сразу после съемок в «Сверхъественном» должен был приступить к съемкам в ремейке проекта «Крутой Уокер» от CBS.