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Анимационный проект The Witcher Nightmare of the Wolf станет основой продолжения «Ведьмака»

Сценарист Бo ДeMaйo ответил на вопросы журналистов.

Анимационный проект The Witcher Nightmare of the Wolf станет основой продолжения «Ведьмака»
Кадр из анимационного фильма The Witcher Nightmare of the Wolf

Неожиданные новости из мира сериала «Ведьмак». Автор сценария анимационного фильма The Witcher Nightmare of the Wolf Бo ДeMaйo рассказал о том, что проект станет каноном для второго и последующих сезонов сериала. По сути это означает, что первоисточником при любых вопросах будет считаться не книги Сапковского и даже не видеоигра, а именно мультфильм.

В интервью изданию ComicBook ДeMaйo подчеркнул, что по его сведениям именно аниме проект станет каноном для сериала Netflix. Сценарист также пообщался с шоуранером сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич и пришел к выводу, что в мультфильме можно будет показать такие сцены, каким не было места в оригинальном проекте.

О сюжете The Witcher: Nightmare of the Wolf известно крайне мало, но судя по всему зрителям расскажут историю ведьмака Весемира, до того как он стал стал наставником Геральта из Ривии.

 

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