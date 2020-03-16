Звезда фильма «Люблю отца и сына» Алексей Матошин: «Каскадер объяснял мне, как девчонок кидать через плечо»

С 16 марта телеканал Dомашний выпускает в эфир новую линейку премьерных проектов под названием «Фабрика мелодрам». Ежедневно по будням в 19:00 зрители могут смотреть лучшие сериалы о любви. В первые день работы фабрики, Dомашний покажет мелодраму «Люблю отца и сына».

По сюжету, отец и его взрослый сын соперничают за сердце студентки. Главную роль – отца, сыграл актер Алексей Матошин. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актером о фильме, о постановке трюков и о сюрпризах сюжета.

– Ваш герой – инструктор по самообороне, ваш тезка Алексей. Довольно неоднозначный персонаж. Что вам в нем нравится, а что – нет?

– Все нравится, я ведь его сыграл (смеется). А если серьезно, то мне импонирует прямолинейность Алексея. У него настоящий мужской характер – если сказал, то сделал. Не отнекивается от своих обязательств. В этом мы с ним похожи, я сам стараюсь говорить без увиливаний: если сказал да, значит, да. Не все, правда, у него гладко выходит. С сыном у него проблемы. Но у кого их нет? Это даже не его конкретная проблема, а общая проблема отцов и детей, конфликтов между поколениями.

– В фильме есть несколько сцен драк, а также тренировок, где ваш герой обучает девушек борьбе. Приходилось специально тренироваться для них?

– Конечно. У нас на площадке был профессиональный каскадер, который ставил эти сцены и объяснял, как с грушей работать, как девчонок правильно кидать через плечо… К сожалению, эти тренировки заняли не так много времени из-за напряженного съемочного графика. Актеры всегда переживают за боевые сцены, потому что часты случаи травм – ломают руки, ноги, ребра. К счастью, у нас обошлось без эксцессов. Мне повезло и с каскадером, очень грамотно все объяснившим, и с партнерами.

– Кстати, о партнерах. Не страшно было девушек через плечо кидать?

– Страшнее было их не кидать, а целовать (смеется). Сцены драк мы отрабатывали вместе, обсуждали, как руки выставлять и так далее. Девчонки оказались профессионалами, четко выполняли свою задачу, поэтому все трюки прошли гладко и на экране смотрятся убедительно. Но, конечно, мне проще было отработать боевые сцены с Артуром Сопельником, который играл моего сына. Здесь я вообще не переживал, потому что и трюки были не такими сложными, и Артур оказался на высоте. Мы с ним старались минимизировать риск, просто схватили друг друга за грудки и немного потолкались. Это, кстати, и для сюжета лучше было. Мало найдется отцов, которые бы в полную силу стали драться со своим сыном. Если человек адекватен, он никогда так не поступит. Мой персонаж, во всяком случае, был в здравом уме и контролировал свои эмоции.

– По сюжету, они соперники с сыном в любви к главной героине. Ваш герой здесь мыслил больше как отец или как влюбленный?

– Сложный вопрос, как и сама ситуация. Если честно, в жизни я с таким никогда не сталкивался. Но у нас – художественный фильм, а в художественном произведении все возможно. Насчет вопроса, то мой герой, конечно, понимал, что счастье сына для него важнее собственного. Как для всякого нормального отца опять же. Его дилемма была сложнее, но он поступил как взрослый человек. Как именно – смотрите в эфире (улыбается).

А вы будете смотреть фильм «Люблю отца и сына»?