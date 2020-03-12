Сериал по мотивам романа Стивена Кинга бьет рекорды на HBO

Сериал «Чужак», снятый каналом HBO по роману мастера ужасов Стивена Кинга, буквально захватил внимание зрителей и это не пустые слова. В среднем, девять серий проекта посмотрели как минимум девять миллионов человек, а это лучшие показатели с 2016 года, напомним, тогда вышел первый сезон «Мира Дикого Запада», сообщает издание Variety. Хотя о «Чужаке» практически не слышно в СМИ и в соцсетях, он каким-то образом привлекает внимание все новых зрителей. Кстати, новых «Хранителей» посмотрели всего семь миллионов человек.

Сюжет «Чужака» рассказывает об американском городке, в котором обнаружили тело убитого мальчика. Все улики указывают лишь на одного подозреваемого, но с ним явно что-то не так, не тянет он на душегуба да и записи с камер показывают, что на момент преступления он был в сотне километрах от него. А дальше, все как бывает у Стивена Кинга, сверхъестественные силы и борьба с настоящим злом.