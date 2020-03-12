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Сериал по мотивам романа Стивена Кинга бьет рекорды на HBO

«Чужака» посмотрели более 9 миллионов человек.

Сериал по мотивам романа Стивена Кинга бьет рекорды на HBO
Кадр из сериала «Чужак»

Сериал «Чужак», снятый каналом HBO по роману мастера ужасов Стивена Кинга, буквально захватил внимание зрителей и это не пустые слова. В среднем, девять серий проекта посмотрели как минимум девять миллионов человек, а это лучшие показатели с 2016 года, напомним, тогда вышел первый сезон «Мира Дикого Запада», сообщает издание Variety. Хотя о «Чужаке» практически не слышно в СМИ и в соцсетях, он каким-то образом привлекает внимание все новых зрителей. Кстати, новых «Хранителей» посмотрели  всего семь миллионов человек.

Сюжет «Чужака» рассказывает об американском городке, в котором обнаружили тело убитого мальчика. Все улики указывают лишь на одного подозреваемого, но с ним явно что-то не так, не тянет он на душегуба да и записи с камер показывают, что на момент преступления он был в сотне километрах от него. А дальше, все как бывает у Стивена Кинга, сверхъестественные силы и борьба с настоящим злом.

 

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