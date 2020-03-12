«Мы не можем начать работать над шоу»: режиссер Крейг Мазин о проекте «Одни из нас»

Стало известно, что съемки проекта «Одни из нас» от HBO начнутся не раньше лета. Причиной задержки стал не коронавирус, а выход второй части этой компьютерной игры.

Как сообщил сценарист и режиссер Крейг Мазин во время записи подкаста для издания Scriptnotes, работы не будут начаты, пока вторая часть игры не отправится на полки магазинов. А это должно случиться не ранее, чем 29 мая.

«Мы не можем начать работать над шоу, потому что они заканчивают вторую игру», — сообщил Мазин.

Основной проблемой можно считать и то, что в работе над сериалом активное участие примут люди, которые создают видеоигру. Среди них, например, геймдиректор Нил Дракманн. У него сейчас совершенно нет свободного времени, и он старается максимально подготовиться к выходу нового продукта на рынок.