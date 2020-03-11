Коронавирус продолжает все портить: в Праге остановили съемки сериала «Сокол и Зимний солдат»

Эпидемия коронавируса продолжает портить жизнь многим обитателям этой планеты.

Издание Deadline сообщило, что съемки сериала «Сокол и Зимний солдат» в Праге официально остановлены. Скорее всего, дата выхода проекта также будет перенесена на более поздний срок.

Власти столицы Чехии приняли решение закрыть школы и отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса, который начал распространяться по стране, так что съемочная группа нового проекта Marvel была вынуждена собрать вещи и вернуться в Атланту.

Изначально премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» на Disney+ была запланирована на август 2020 года.