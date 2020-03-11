«Россия-1» покажет новый сериал с Марией Мироновой и Ярославом Бойко

Счастливая история, в которой обычная семья вдруг выигрывает в лотерею огромную сумму денег, достойна экранизации, посчитал режиссер Евгений Семёнов и снял сериал о супругах Потаповых, которым несказанно повезло, с названием «В шаге от рая».

Заветный билетик, приобретенный главой семьи, оказался «золотым» — на семью свалился джекпот а размере 99 миллионов рублей. Как ими распорядиться, каждый член большой семьи Потаповых знает наверняка. Только вот чтобы получить призовые, нужно сняться в документальном фильме. Под прицелом множества видеокамер домочадцам предстоит договориться о наиболее оптимальных тратах, а также сохранить свое достоинство.

«Всё в этом фильме было взято из жизни. И этот проект, конечно, не про выигрыш в лотерею. Название в «В шаге от рая» рассказывает про жажду счастья, которая на самом деле лишает нас его. Нам хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что у уже есть» — рассказал режиссер сериала Евгений Семёнов.

Одну из главных ролей в картине сыграла Мария Миронова. Она воплотила на экране топ-менеджера лотерейной компании. Актриса призналась – ее героиню связывает с Потаповыми не просто служебный долг.

«Моя героиня Полина едет на встречу с семьёй победителей не просто так. Когда-то она и сама была её частью, там у неё осталась дочь, с которой она мечтает наладить связь. Получится ли это — зрители узнают в сериале», — рассказала Миронова.

Вместе с Мироновой в картине сыграли Надежда Маркина, Ольга Павловец и Ярослав Бойко. Премьера сериала «В шаге от рая» состоится на телеканале «Россия-1» в понедельник, 16 марта, в 21:00.