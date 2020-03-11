«В Магомаеве я увидел ребенка»: Бикович признался, что до сериала ничего не знал о певце

На Первом канале 9 марта стартовал многосерийный фильм о народном артисте с сербским актером в главной роли.

9 марта на Первом канале начался показ нового сериала «Магомаев», в главной роли – сербский актер Милош Бикович, прославившийся в России фильмами «Холоп», «Отель «Элеон»», «Лед» и другими. Их сходство на экране просто поражает.

При этом кроме парика, каких-то ухищрений с гримом киношники делать не стали. Актер передает особенность героя исключительно игрой и характерной мимикой.

На самом деле для кинозвезды это было непростой задачей, ведь для россиян фактура Магомаева знакома, но для сербского гражданина артист стал настоящим открытием. Увидев сценарий, он его просто отложил в сторону — показался неинтересным. Однако продюсер картины объяснил Милошу, какой на самом деле фигурой для постсоветского пространства является этот певец.

Потом, когда актер познакомился с его биографией и интервью, он был ошеломлен и очарован одновременно. По словам Биковича, он поднял все материалы о Магомаеве, какие только можно было поднять, чтобы точнее передать его характер.

«Я старался не напрямую его копировать, а давать свой импульс, учитывая его органику», — сказал он «Собеседнику».

Детство народного артиста было печальным, его папа погиб на фронте, а мама-актриса между материнством и карьерой выбрала второе. Поэтому он всю жизнь прожил с ощущением недолюбленности и стремлением получить признание на сцене, среди женщин…

«Он мне нравится. Тем, что я видел в нем ребенка. А поскольку я прочитал о нем все, что можно было найти, то могу предположить в нем некое чувство брошенности», — заметил Бикович.

При этом актер подчеркнул, что его героя нельзя считать точной копией настоящего Магомаева. Зритель должен понимать, что это все-таки персонаж.