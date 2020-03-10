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Сценарист Нил Дракманн назвал главных женских персонажей из нового сериала The Last of Us

Совсем скоро начнутся съемки экранизации успешной видеоигры.

Сценарист Нил Дракманн назвал главных женских персонажей из нового сериала The Last of Us
Кадр из сериала The Last of Us

Американский сценарист Нил Дракманн в своем официальном аккаунте в Twitter назвал список главных женских персонажей проекта The Last of Us («Одни из нас» в русской локализации), которые появятся в экранизации видеоигры.

Стоит отметить, что в данный момент этот список не полный, потому как одного из персонажей геймдизайнер по непонятной причине засекретил.

Помимо главной героини по имени Элли в шоу также появятся Райли, первая любовь Элли, с которой та пробралась в заброшенный торговый центр. Да, главная героиня будет представлять ЛГБТ-движение, впрочем, это не нововведение экранизации, в игре было то же самое.

Также в проекте появится Тесс — напарница и подруга второго главного героя Джоэла, которая станет одной из главных движущих сил сюжета. Кроме того, стоит ожидать Марлин — лидера организации под названием «Цикады», которая хочет избавить человечество от вируса и не стесняется идти по головам ради своей цели.

Дата выхода сериала пока неизвестна, а за производство отвечает телеканал HBO.

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