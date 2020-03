Сценарист Нил Дракманн назвал главных женских персонажей из нового сериала The Last of Us

Американский сценарист Нил Дракманн в своем официальном аккаунте в Twitter назвал список главных женских персонажей проекта The Last of Us («Одни из нас» в русской локализации), которые появятся в экранизации видеоигры.

Стоит отметить, что в данный момент этот список не полный, потому как одного из персонажей геймдизайнер по непонятной причине засекретил.

Помимо главной героини по имени Элли в шоу также появятся Райли, первая любовь Элли, с которой та пробралась в заброшенный торговый центр. Да, главная героиня будет представлять ЛГБТ-движение, впрочем, это не нововведение экранизации, в игре было то же самое.

Также в проекте появится Тесс — напарница и подруга второго главного героя Джоэла, которая станет одной из главных движущих сил сюжета. Кроме того, стоит ожидать Марлин — лидера организации под названием «Цикады», которая хочет избавить человечество от вируса и не стесняется идти по головам ради своей цели.

Дата выхода сериала пока неизвестна, а за производство отвечает телеканал HBO.