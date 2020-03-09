В Сети появился первый трейлер мини-сериала «Третий день»

В Сети появился первый трейлер нового мистического мини-сериала от HBO «Третий день». Главную мужскую роль в новом проекте исполнил звезда «Молодого Папы» — Джуд Лоу. По сюжету Сэм после пережитых потрясений наконец-то находит подобие рая на отдаленном острове, на котором в тесном кругу живет община людей. Казалось бы в таком месте нет зла, а все члены общества считают своим долгом лишь помогать ближним и радоваться каждому новому дню.

Но, со временем Сэм понимает, что не все так радужно, как казалось на первый взгляд. Покинуть остров ему уже не разрешают, а милые люди начинают превращаться в безумных фанатиков, одержимых древним богом и проводящих мистические ритуалы.