Зомби из сериала «Ходячие мертвецы» избил и покусал женщину

Иногда актеры настолько сильно вживаются в свои роли, что способны нанести вред окружающим их людям. Живой пример такого поведения — это Майкл Манди. Мужчина когда-то исполнил роль зомби в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Не предел мечтаний для актера, но все же. Однако он сумел прославиться и в более негативном ключе — Майкла арестовали за то, что он покусал мать двоих детей во время съезда любителей хорроров в Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, Манди без всяких причин ударил и начала кусать женщину по имени Беверли Джексон. Как оказалось, пострадавшая и «зомби» общались несколько лет, и если поначалу Майкл казался обычный человеком, то со временем начала проявляться его агрессия и злоба. В итоге Джексон сообщила в полицию, что актер ударил ее по лицу, а также начал кусать за руки и за спину.

В результате Майкла арестовали и запретили приближаться к своей жертве.