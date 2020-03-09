Инженер из «Разрушителей легенд» создал копию малыша Йоды

Съемки второго сезона успешного сериала «Мандалорец» официально завершены, а один из участников команды «Разрушители легенд» сумел создать малыша Йоду из проекта Disney. Грант Имхара — специалист по электронике и радиотелемеханике, и на своем официальном аккаунте в Twitter он выложил прелестный проект одного из главных героев «Мандалорца», малыша Йоду. Посмотреть на результат можно здесь. Заметим, что хотя все и называют существо Йодой, его настоящее имя держится в секрете от всех, кроме членов съемочной группы.

Необычный робот у Имхары получился почти живым, Йода моргает, отрывает рот и поднимает вверх ушки. Примерно такие же игрушки продаются официально, но цена кусается, не каждый согласится отдать 60 долларов за игрушку.

Второй сезон «Мандалорца» можно будет посмотреть уже осенью этого года.