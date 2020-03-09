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Инженер из «Разрушителей легенд» создал копию малыша Йоды

Грант Имхара создал одного из главных героев сериала «Мандалорец».

Инженер из «Разрушителей легенд» создал копию малыша Йоды
Малыш Йода из сериала "Мандалорец". Фото: Disney

Съемки второго сезона успешного сериала «Мандалорец» официально завершены, а один из участников команды «Разрушители легенд» сумел создать малыша Йоду из проекта Disney. Грант Имхара — специалист по электронике и радиотелемеханике, и на своем официальном аккаунте в Twitter он выложил прелестный проект одного из главных героев «Мандалорца», малыша Йоду. Посмотреть на результат можно здесь. Заметим, что хотя все и называют существо Йодой, его настоящее имя держится в секрете от всех, кроме членов съемочной группы.

Необычный робот у Имхары получился почти живым, Йода моргает, отрывает рот и поднимает вверх ушки. Примерно такие же игрушки продаются официально, но цена кусается, не каждый согласится отдать 60 долларов за игрушку.

Второй сезон «Мандалорца» можно будет посмотреть уже осенью этого года.

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