Создатели «Ведьмака» объяснили, как появилась песня про чеканную монету

Сериал «Ведьмак» запомнился зрителям не только благодаря хорошему сюжету и профессиональным актерам. Свою роль сыграла также и очень прилипчивая песня про чеканную монету, которую исполняет бард Лютик. Зарубежное издание Entertainment Weekly связалось с авторами композиции и музыкантами из съемочной группы, выяснив подробности о создании песни.

Как оказалось, вирусного эффекта от чеканной монет никто не ждал, даже исполнительный продюсер Дженни Кляйн, которая и отвечала за оригинальный трек. Сама песня была создана, чтобы объяснить зрителю, зачем вообще ведьмак терпит барда рядом с собой. Геральта не очень-то любят простые люди, а вот Лютик мог стать своеобразным PR-специалистом для угрюмого ведьмака и создать для него хорошую репутацию.

Также Кляйн рассказала, что ее огорчала ситуация, когда часто ведьмакам даже не платили за охоту на чудовищ. В итоге во время одной из поездок первые строки песни сами пришли ей в голову, а дальше все было проще. Так что песня про чеканную монету — это своего рода попытка исправить несправедливость фэнтезийного мира.