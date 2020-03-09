Даю слово: В экранизации видеоигры «The Last of Us» главную героиню оставят лесбиянкой

Совсем недавно стало известно о грядущей экранизации одного из лучших проектов на SonyPlaystation, видеоигры «The Last of Us» («Одни из нас» в российской локализации). Издателем нового сериала выступит компания HBO, а к сценаристу проекта, Крейгу Мейзину уже начали поступать странные просьбы от фанатов первоисточника.

Так в Twitter, под постом о старте работ над проектом, некая Барбара попросила компанию HBO, а также сценаристов проекта о том, чтобы они не вздумали менять сексуальную ориентацию главной героини Элли. Напомним, в оригинальной игре она была представительницей ЛГБТ. На просьбу ответил уже упомянутый выше Мейзин, который написал, что дает свое слово, что в этом плане никаких изменений не будет.

Довольно странное упоминание, ведь нетрудно представить, какой шум подняли бы представители ЛГБТ-сообщества в наше толерантное время, если бы узнали, что по неизвестным причинам главную героиню проекта все же сделали бы гетеросексуальной.