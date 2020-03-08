На один раз: зарубежные кинокритики оценили новый сезон «Мира Дикого Запада»

Эксперты отмечают, что проект получился успешным, но не без недостатков.

Хотя премьера первой серии третьего сезона проекта «Мир Дикого Запада» состоится только 15 марта, в Сети уже появились первые отзывы на сериал, а 80% отзывов на сайте Rotten Tomatoes положительные. Хотя заметно, что критики в основном хвалят, не обошлось и без упоминания крупных минусов.

Автор издания Cnet назвала внешний вид третьего сезона идеальным сочетанием из «Джеймса Бонда» и «Бегущего по лезвию», но осталась недовольна сценарием, в котором очень мало внимания уделили новому персонажу в исполнении звезды «Во все тяжкие» Аарона Пола.

Эксперт из Collider отмечает, что новый сезон —это, по сути, всего лишь идеальное сочетание лучших моментов из первых двух сезонов, нечего более. Но, вероятно, это и не плохо.

Издание IndieWire хвалит игру актеров, но отмечает, что многие сюжетные повороты кажутся притянутыми за уши.