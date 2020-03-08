В Сети появился новый трейлер сериала «Страшные сказки: Город ангелов»

В Сети появился новый трейлер долгожданного сериала «Penny Dreadful: City of Angels», в переводе на русский это будет звучать как «Страшные сказки: Город ангелов». Главную роль в проекте Showtime исполнила актриса Натали Дормер, известная по «Игре Престолов». Кстати, недавние слухи о том, что актриса попала в основной каст второго сезона «Ведьмака» оказались ложными, увы.

В сериале также сыграют Керри Бише («Операция «Арго»» и сериал «Клиника»), Рори Киннир (последние три фильма про Бонда), Адриана Барраса («Вавилон») и другие знаменитости. Джон Логан стал одновременно шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта, как он справится с такой нагрузкой — сложно даже предположить. Зато именно он был автором оригинального хоррор-сериала «Страшные сказки».

Сюжет будет происходить в Лос-Анджелесе, в 1938 году и расскажет о детективах занятых в расследовании убийства, которое связано с потусторонними силами, мексиканской культурой и нацистами. Премьера проекта состоится в конце апреля этого года.