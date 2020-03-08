Disney готовит продолжение «Красавицы и чудовища»

Компания Disney продолжает анонсировать свои многочисленные проекты. Совсем скоро выйдет еще один сериал и к сожалению, он тоже станет лишь продолжением уже знакомой всем истории. Приквел «Красавицы и чудовища» готовится к производству. На удивление зрителей, главным героем станет вовсе не чудовище и даже не красавица, а не самый приятный охотник Гастон. Компанию ему составит ЛеФу, его верный друг, если можно так назвать их отношения. Напомним, фильме 2017 года их роли исполнили актеры Люк Эванс и Джош Гад, так что и в сериале будут они же. Более того, Джош также выступит сценаристом нового проекта, сообщает издание Verge.

Сюжет раскроет предысторию персонажей и в нем будут долгие номера из песен и танцев. Пока что будет снято шесть эпизодов, дата премьеры неизвестна.