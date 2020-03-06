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Звезда «Игры престолов» может появиться в «Ведьмаке»

Актрису Натали Дормер заметили неподалеку от съемочной площадки проекта.

Звезда «Игры престолов» может появиться в «Ведьмаке»
Актриса Натали Дормер, кадр из сериала «Игры престолов»

Актриса Натали Дормер, известная прежде всего по роли Маргери Тирелл из «Игры престолов», была замечена подозрительно близко от съемочной площадкой нового сезона «Ведьмака» от студии Netflix.

Более того, один из сотрудников студии непрозрачно намекнул, что актриса может появиться в продолжении истории о Геральте из Ривии. Как сообщает издание Redanian Intelligence, Netflix не спешит официально подтвердить эту информацию, но и не опровергает ее.

Фанаты фэнтезийного мира уже строят предположения на тему, какую же роль могла получить Дормер. Большинство вариантов останавливаются на чародейке Филиппе Эйльхарт или королеве Лирии и Ривии — Мэву.

Напомним, второй сезон «Ведьмака» выйдет в прокат не ранее следующего года.

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