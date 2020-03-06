Тайка Вайтити создаст два проекта по мотивам повести «Чарли и шоколадная фабрика»

Компания Netflix объявила о скором создании сразу двух анимационных сериалов по мотивам сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика». Ответственным за проекты стал известный режиссер и обладатель «Оскара» за лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити, он проследит, чтобы сюжет и режиссура были воссозданы без сучка и задоринки. Первый проект расскажет о жизни расы гномов Умпа-лумпа, которые являются единственными работниками на той самой шоколадной фабрике, а второй уже будет целиком посвящен главным героям, Вилли Вонке и основном мире повести автора Роальда Даля, сообщает издание The Guardian.

По словам режиссера, все свое детство он изучал рассказы про шоколадную фабрику и они заметно помогали ему справляться с трудностями реального мира.

Дата релиза проектов пока не известна.