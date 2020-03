Ожидание шедевра: HBO планирует создать сериал по видеоигре «Одни из нас»

Хорошие новости для всех любителей видеоигр и хороших сериалов. Представители крупной игровой студии Naughty Dog сообщают, что компания HBO, а именно люди, ответственные за создание сериала «Чернобыль», собираются создать экранизацию всемирно известной игры The Last of Us («Одни из нас» — в русском переводе). Крэйг Мазин и Нил Дракманн выступят в роли сценаристов, а также займут кресла исполнительных продюсеров.

Сюжет будет посвящен первой части игры, но, возможно, частично коснется и продолжения, которое еще не вышло. Как рассказал Крэйг Мазин, сценарист «Чернобыля», «Одни из нас» — это одно из величайших творений в мире видеоигр, и он давно мечтал поработать над переносом этого проекта в мир сериалов.

Дата начала съемок и премьеры пока не известны.