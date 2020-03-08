Звезда сериала «Гранд» Константин Белошапка: «У меня сложные отношения с моим героем и куча претензий к нему»

На телеканале «Супер» стартовал третий сезон сериала «Гранд». Своими впечатлениями о герое, съемочном процессе и режиме поделился с Teleprogramma.pro Константин Белошапка, исполнивший роль Леши Зуенка.

Про геро я : « Какой-то он невнятный, этот Зуенок ! »

— У меня сложные отношения с моим героем и куча претензий к нему. Главная в том, что он пассивный и невнятный. Нет ощущения, что моя роль сложилась. Получился персонаж, который меня не устраивает и драматургически, и в исполнении.

В третьем сезоне Леша Зуенок появляется в другом качестве – он уже не работает в отеле, он гость, но кардинально мало что поменялось.

Сложно играть персонажа, в котором нет внятных черт. Он обаятельный, жизнелюбивый, в отличие от меня. Я очень сомневающаяся и рефлексирующая личность, даже не холерик, а скорее флегматик, а мой персонаж более сангвинистический типаж. Мне бы хотелось быть таким.

Он относится спокойно к любой ситуации, во всем находит положительные стороны. Но это идет не от мудрости, а от простоты.

Про антибогемный режим

– Из-за того, что многие артисты заняты в театре, съемочный день должен закончиться в шесть часов, а значит — начаться в 6 утра, чтобы отснять все, что запланировано на 12-часовую смену.

Сначала меня это поразило. Ладно бы иногда, но тут стабильно: в 6 утра, в 6 утра, в 6 утра. Но в итоге мне понравилось вставать в 5 и ехать по пустому городу на студию.

Богемный образ жизни — поздно встать, пообщаться после спектакля, а ночью дома почитать, что-то посмотреть и лечь в два — это неправильно. Другое дело, когда после спектакля сразу домой, приехал, умылся и вырубился, потому что рано вставать.

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Про вред ожидания

– Я недавно прочитал, что самое изматывающее состояние — это ожидание. И ведь так и есть! Не важно, чего ты ждешь – когда закончится урок или поступка от человека. Важно уметь отвлекаться и не ждать.

На съемках мы очень часто ждем. Ждем своей сцены, потом сделали дубль и ждем, когда переставят камеры, в следующей сцене тебя нет – ждем, когда позовут. Ждем, ждем, ждем — и это дико выматывает.

Все думают, что вот артисты – слоняются весь день и делают вид, что устали, а попробовали бы они столько ждать!

Недавно я работал на площадке в другом качестве. Идет тринадцатый час смены, а я чувствую, что у меня есть силы, потому что процесс не прерывался, и время шло по-другому.

Мне нравится!

– Мне нравятся партнеры, команда, режиссер, наш креативный продюсер, команда, которая пишет. Мне нравится вся эта история, она дико обаятельная. Тут уделяют большое внимание мелочам: красивый павильон, красивые костюмы, красивая музыка. Мне очень приятно, что я в этом участвую.

А вы уже посмотрели сериал «Гранд»?