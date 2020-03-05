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Найден актер на одну из главных ролей в сериале «Властелин колец»

Премьера проекта должна состояться уже в этом году.

Найден актер на одну из главных ролей в сериале «Властелин колец»
Кадр из сериала «Властелин колец»

Стало известно, кто исполнит одну из главных ролей в сериале «Властелин колец», создаваемом по мотивам трилогии Джона Толкиена. Это будет актер Максим Болдри. Ранее он в основном снимался в сериалах, таких, как «Годы», «Молокососы» и «Холлиокс».

Как сообщает издание Deadline, Болдри совсем недавно подписал контракт на съемку с Amazon, так что пока не приступил к работе. Более того, до сих пор не известно, кого именно будет играть Максим.

Новый проект станет приквелом к «Братству кольца», так что вряд ли зрителям стоит ожидать знакомых по фильмам персонажей. Премьера сериала запланирована на этот год, но точной даты все еще нет.

В планах Amazon создать сразу пять сезонов, причем даже если первый выйдет неудачным, никто не остановит съемки.

Режиссером первых двух эпизодов сериала станет испанский постановщик Хуан Антонио Байона.

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