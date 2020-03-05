Звезда «Сватов» Федор Добронравов: «Зимние съемки закончены, ждем новых в июле»

В последнее время в СМИ начала появляться тревожная информация о том, что съемки 7-го сезона сериала «Сваты» прекращены и что актеры, снимающиеся в Белоруссии, разъехались по домам.

Как выяснилось, эта ситуация – абсолютно плановая: окончена работа над «зимними» сериями, у артистов пауза, теперь им предстоят съемки летом.

«Замечательные впечатления остались от работы»

Корреспондент Teleprogramma.pro дозвонилась до Федора Добронравова — неподражаемого Ивана Будько — и спросила, как им работалось в Белоруссии, как прошли зимние съемки.

— Прекрасно работалось! — ответил Федор Викторович. — Замечательные впечатления остались от работы.

— Что-то запоминающееся происходило на площадке?

— Да у нас каждый день праздник, все запоминающееся!

— СМИ опубликовали информацию о том, что зимний период съемок завершен, все артисты вернулись из Белоруссии, но предстоят еще летние съемки, — верно?

— Да, так и будет, если Бог даст. Зимние съемки закончены. Думаю, что в июле начнется очередной этап съемок «Сватов». А будут ли снимать в Белоруссии или в другом месте — пока не знаю. Я же артист, мне сказали, куда ехать, — значит, я туда и поеду.

— А местные жители участвовали в массовке?

— Конечно! Мы Масленицу снимали, там все было здорово, красиво, весело. Белоруссия вообще встретила нас прекрасно. Радушия и улыбок было достаточно.

Почему сериал так полюбили зрители

Напомним, Федор Добронравов — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Сваты», который за последние годы стал невероятно популярным.

Первый сезон «Сватов» был показан в 2008 году, шестой — в 2013-м. Прошло несколько лет, прежде чем создатели «народного» сериала приступили к съемкам 7-го сезона.

В центре сериала — жизнь родителей молодых супругов, Маши и Максима, а началось все с того, что молодая пара решает отправиться на отдых, «подкинув» 5-летнюю дочь Женю бабушкам и дедушкам.

Совместное проживание родителей Максима — типичных городских интеллигентов, в чем-то даже утонченных, и родителей Маши — простых сельских работяг, получилось непростым.

Народную любовь создатели сериала и исполнители главных ролей заслужили благодаря тем эмоциям, которые вызывают «Сваты». Невозможно без улыбки наблюдать за приключениями взрослых людей, ведущих себя порой как дети, непосредственно и искренне.

Актеры, исполнившие в сериале главные роли, быстро стали народными любимцами, популярность Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Анатолия Васильева, Людмилы Артемьевой резко взлетела, теперь они ассоциируются для зрителей, прежде всего, с веселыми «сватами».

Мы надеемся, что хорошие новости о том, что сериал, несмотря на все сложности, продолжает сниматься, обрадуют его многомиллионную аудиторию. Будем ждать премьеры 7-го сезона.

А вы смотрите этот сериал, он вам нравится?