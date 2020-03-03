ТНТ готовит премьеру «Шторма» с Михалковой и Робаком

Телеканал ТНТ впервые покажет сериал «Шторм» с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях. В пресс-службе вещательной компании порталу Teleprogramma.pro рассказали, что ранее за участие в проекте Михалкова получила «Золотого орла», сам же сериал был назван лучшим по мнению многочисленных кинокритиков.

Действие многосерийного фильма разворачивается в провинциальном городе. В населенном пункте на открытии нового Дворца искусств происходит трагедия: не выдержавшая большого слоя снега крыша рушится, жертвами трагедии оказываются дети. Кандидату в мэры удается избежать тюремного заключения, вместо него серьезным сроком наказывают заместителя действующего градоначальника и главного инженера. Следователь, который ведет это дело, настойчиво хочет посадить мэра, однако его любимой женщине внезапно требуются деньги на операцию. Силовик вынужден идти на должностное преступление, предавая свою совесть.

«Шторм» является вторым совместным проектом режиссера Бориса Хлебникова и сценаристки Натальи Мещаниновой. Ранее они представили аудитории ставший успешным сериал «Аритмия». Злободневный сериал «Шторм» смело ставит перед зрителем этические вопросы, с которыми ни один человек не хотел бы столкнуться. На какие жертвы можно пойти ради любимого человека?

А если эти жертвы противоречат всем твоим принципам? А если ради спасения одного человека придется подставить другого? На все эти вопросы предстоит ответить главным персонажам.