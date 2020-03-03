«Интересный для меня персонаж»: актер Александр Соколовский рассказал о дебюте в сериале «Гранд»

Премьера продолжения комедийного многосерийного фильма «Гранд» состоялась уже 1 марта на канале «Супер». В третьем сезоне авторы ввели многих персонажей впервые. Среди них — врач экоотеля и личный доктор Льва Глебовича, Юрий Сергеевич, которого исполнил актер Александр Соколовский.

В интервью журналистам Teleprogramma.pro он признался, что обожает играть докторов. Более того, у них есть одно сходство.

«Наша общая черта — здоровый скепсис. Мы оба считаем, что ко многим вещам в этой жизни стоит относиться проще. Юрий Сергеевич — человек, который понимает, что есть вещи действительно важные, но 90% — это тлен и суета», — рассказал актер.

Кроме того, с Юрием Сергеевичем у него не просто есть общие черты. Соколовскому есть чему поучиться у своего героя, например, несгибаемости и умению настаивать на своем.

А вот отрицательных качеств Соколовский в своем враче для себя не нашел. «Разве что, излишняя колкость. В остальном — очень интересный для меня персонаж», — заключил актер.