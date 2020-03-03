Добронравов и звезды «Сватов» оставили вещи на съемочной площадке и уехали в Москву

Работу над проектом актеры продолжат под Минском в мае 2020 года.

Звезда «Сватов» Федор Добронравов и другие актеры популярного сериала оставили все свои вещи и технику в деревне Дуличи под Минском в одном из домов, где идут съемки. Они отбыли в столицу, где занимаются своими проектами. Сейчас работа над сериалом в Белоруссии не ведется.

Отметим, что снимались актеры в соседнем государстве всего пять дней. Сюда они в следующий раз вернутся только в мае. Кстати, хозяева, которым принадлежит дом, не против, что актеры уехали, но при этом оставили свои вещи. Они с нетерпением ждут возвращения шумной компании, которую за короткий промежуток времени очень полюбили.

Как рассказала хозяйка дома в Дуличах Светлана Празецких, аппаратура и чужие вещи ее не смущают. Она готова и потерпеть ради того, чтобы сериал как можно скорее досняли и он вышел на экраны.

Отметим, что работа над сериалом проходит не в одном месте. Часть серий снимается под Дзержинском. Также работа будет вестись в Заславле, сообщает «Комсомольская правда».