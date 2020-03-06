«Закончил съемки с синяком на груди»: Алексей Базанов о новом сериале «Патриот»

Актер рассказал, чем его новый персонаж, охранник Валера, отличается от полицейского Алексея Базанова из «Реальных пацанов».

10 марта на телеканале ТНТ стартует новый комедийный сериал «Патриот». Один из главных героев — актер Алексей Базанов — рассказал журналистам Teleprogramma.pro о съемках и признался, что получил роль не с первого раза.

— Кто ваш герой и близок ли он вам?

— Мой герой — заурядный охранник, выброшенный на обочину жизни. Человек, живущий одним днем. Человек, который хочет вернуть то лучшее, что у него было в жизни, — семью, сына.

При этом он абсолютно инертный, сидит на стуле охранника ровно. Мне не близок такой герой.

— В «Реальных пацанах» вы играете полицейского, в «Патриоте» ваш персонаж балансирует на грани закона. Сложно было перестроиться?

— Да, роль абсолютно не похожая на Базанова. Но перестраиваться было легко (я же в жизни не веду себя как Базанов). А вот как новый персонаж Валера, иногда да, приходится.

Я бы назвал для себя эту роль — ролью на преодоление. Общего у этих персонажей нет ничего. Валера за одну серию совершает поступков больше, чем Базанов за все сезоны. Ну, а из сложного было существовать в другом ритме (Валера раз в 5 активнее и быстрее Базанова).

— Где и в каких условиях проходили съемки?

— Съемки проходили в обычных условиях, приближенных к реальным. Магазин — это настоящий магазин, не декорация. Люди по старой памяти в него заходили. Я в костюме охранника их выгонял, так сказать, вживался в роль.

— Случались ли внештатные ситуации? Были ли случаи, которые заставляли смеяться всю съемочную группу?

— Глобально внештатных ситуаций не было. А вот случаев, когда было смешно, — было много. Из самых ярких: у нас снимался актер, глухой на одно ухо, со слуховым аппаратом, и не все команды он слышал с первого раза.

С ним была большая сцена, он должен был меня прикладом ружья бить. Все произошло так неожиданно, в итоге день я закончил с огромным синяком на груди. Со стороны это веселило всю группу, кроме меня.

— Все, что зритель увидит на экране, — это четкий сценарий или были импровизации по ходу съемок?

— Все, что зритель увидит, — это четко прописанный сценарий, от которого на съемках мы сохранили почти все. За редким исключением, когда импровизация оказывалась сильнее предложенного сценария, но таких моментов не так много.

— Уж сколько легенд ходит про «кинокорм»… Расскажите, чем кормили съемочную группу?

— С питанием у нас все хорошо было. Хуже нет коллектива, чем голодная съемочная группа.

— Правда ли, что режиссеры кричат на актеров? У вас такое было?

— Не без этого. Режиссер же главный на площадке. Считает нужным прикрикнуть — значит, так надо. Ничего личного, просто работа. Я крайне редко попадал в такие ситуации.

— По итогу ваш герой встанет на путь исправления? Вы верите, что человек может исправиться или это ложное утверждение?

— У моего героя не стоит вопрос: исправляться или нет. Он к этому относится скептически. Он самодостаточный, полноценный человек, он в гармонии с собой живет.

А то, что брат-вояка хочет его вразумить, так это проблемы брата. Я верю, что человек может исправиться, но это должно идти от самого человека, а не со стороны.

— Когда был кастинг на роль, вас сразу утвердили или нет?

— Нет, не сразу. Сначала у меня и мысли не было участвовать в кастинге (я был все время по ту сторону камеры). Но однажды, когда уже были ансамблевые пробы, один из актеров не смог приехать, и надо было заменить его. Я зашел в кадр и пошло-поехало…

Продюсеры так и утвердили с тех проб. И потом до начала съемок я еще 3–4 месяца участвовал в пробах для утверждения других персонажей. Поэтому роль к началу съемок уже была родной.

— Какие у вас планы на год?

— Не занимаюсь составлением планов.