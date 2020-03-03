На телеканале «Россия 1» стартует новый проект с Максимом Авериным

На телеканале «Россия-1» стартует новый проект «Невеста комдива» с Максимом Авериным, Александрой Никифоровой и Ниной Усатовой в главных ролях. Премьера состоится уже совсем скоро, 9 марта, так что прекрасный пол, отдохнувший после поздравлений, сможет по-настоящему насладиться сериалом.

Сюжет расскажет о комсомолке Кате, которая после окончания института отправляется в военный гарнизон, к своему жениху. А ирония в том, что знакома она с ним только по переписке и в реальной жизни они никогда не встречались. Но увы, жизнь сурова, возлюбленный девушки оказывается аферистом, который просто выдавал себя за командира дивизии, а настоящий комдив Кузин о Кате ничего не знает. Но их разговор случайно подслушивает журналист и публикует сенсацию — «Комдив Кузин и его невеста Екатерина Петрова». Ну а что было дальше, вы узнаете 9 марта.

Как рассказывает режиссер Александр Баранов, актрису на главную женскую роль долго не могли подобрать, но помогла случайность и талант Саши Никифоровой.