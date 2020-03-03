«Обожаю играть докторов!»: звезда «Гранда» Александр Соколовский о съемках в сериале, о Дориане Грее и о Миле Сивацкой

Актер Александр Соколовский — голубоглазый блондин с красивым голосом и слегка отстраненной манерой держаться. В третьем сезоне «Гранда» он сыграл доктора Юрия Сергеевича.

Одна из экранных миссий амбициозного врача — «раскочегарить» застоявшиеся любовные отношения героев «Гранда», засунуть палку в муравейник устоявшихся парочек.

Журналисты Teleprogramma.pro встретились с артистом на презентации нового сезона сериала «Гранд» в павильоне студии «Амедиа», где он снимался.

«Очень интересный для меня персонаж»

— Что у вас общего с вашим героем?

— Наша общая черта — здоровый скепсис. Мы оба считаем, что ко многим вещам в этой жизни стоит относиться проще. Юрий Сергеевич — человек, который понимает, что есть вещи действительно важные, но 90% — это тлен и суета.

А на тлен и суету Юрий Сергеевич реагирует скептично, при этом, возможно, задевая остальных участников этой «Вселенной», обесценивая то, то они считают важным.

Знаете, точно нет черт, которые мне в нем не нравятся. Разве что, излишняя колкость. В остальном — очень интересный для меня персонаж.

— Чему бы могли у него научиться?

— Мне нравится его несгибаемость — черта, которая нужна всем. Умение отстаивать свою позицию. Я обожаю играть докторов, мне нравится погружение в одну из самых сложных профессий, которые есть на планете Земля.

— Вам бывает весело на съемках?

— Когда это уместно, то да. Вообще я достаточно серьезный человек, особенно на съемочной площадке.

— В каком амплуа вы себя видите?

— Мне бы хотелось уйти от критериев амплуа. Хочется быть ближе к американской системе, когда привлекает индивидуальность актера.

Никто не может играть все роли, но мне ближе подход, когда актер вносит в роль индивидуальность, а не подбирается под роль.

Дориан Грей – это не про красоту

— Кого бы вам хотелось сыграть?

— Дориана Грея. Мне очень нравится его дуальность.

— Вы считаете себя достаточно красивым для этой роли?

— История Дориана — не про красоту, она скорее про нарциссизм, который вышел ему боком. Им мог бы стать любой человек. Частное видение Оскра Уайльда могло совершенно не совпадать с общественным.

— Ваши дальнейшие планы?

— Новый сезон «Гранда»! Это мой любимый проект!

— Совмещаете его с чем-то?

— Да, у меня сейчас будет «По ту сторону смерти» — новый сезон. Сейчас снимаем «За час до рассвета» — военная драма.

Только что завершил работу в Польше с Даниэлем Ольбрыхским — известным польским артистом. Мы с ним уже снимались, и вот снова свела киносудьба. Удивительнейший будет проект про музыканта, который играет на скрипке палача. Больше пока ничего не скажу.

Все сердца заняты!

Пока мы беседовали с Александром в «кабинете владельца отеля», где мы расположились, появилась еще одна звезда сериала — Мила Сивацкая, сыгравшая управляющую отеля Ксению Завгороднюю.

— О вас часто пишут как о женихе…

— Он занят Ксюшей! — буквально влетает в разговор Мила.

— Мила, а вы кем заняты?

— Мое сердце занято прекрасным мужчиной, который делает меня счастливой уже не первый год, поэтому ни о каком бурном романе поведать не могу. У меня все стабильно, спокойно и тепло.

Что же, бурные романы и уморительные истории ждут нас в комедийном сериале «Гранд», третий сезон которого стартовал 1 марта на канале «Супер».

Не пропустите! Начало в 19:00!