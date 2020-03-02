Подростковые страхи: звезда сериала «Очень странные дела» рассказал о преследованиях фанатов

Хотя звезды шоу-бизнеса и известные актеры всегда с уважением относятся к своим поклонникам, иногда любовь фанатов может перейти все границы и перерастает в навязчивое преследование. Актер Финн Вулфард, известный прежде всего по ролям в популярных проектах «Очень странные дела» и «Оно», рассказал изданию Mastermind о том, как ему пришлось бороться с чрезмерным вниманием своих почитателей.

Все происходило в тот момент, когда звезде было всего 13 лет, на заре его карьеры. По словам актера, взрослые люди преследовали его на съемках фильма «Оно». Просто молча шли за ребенком не сбавляя шаг и ничего не говоря. Разумеется, такое поведение может вызвать панику. Уже у самой двери съемочной площадки люди все же вспомнили, что умеют говорить и попросили о селфи, но Финн был на взводе и отказал в просьбе.

«Мне было 13 лет, когда меня преследовали взрослые прямо до апартаментов» — поделился Вулфард.

В другой раз преследователи даже выслеживали такси Вулфарда и также пытались добиться внимания звезды.