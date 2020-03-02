Коллекционные вина, ледяное болото и лобстеры: особенности съемок нового сезона «Гранд»

На телеэкраны вышел новый сезон популярного комедийного сериала «Гранд». Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актерами и режиссером ситкома и узнали, что происходило за кадром известного проекта.

Как и театр, павильон № 12 студии «Амедиа» начинается с вешалки. Она стоит на территории первой декорации — «кабинета» дяди Бори (Вадислав Ветров), который увлекается охотой, рыбалкой и постоянно что-то мастерит.

Тут все настоящее — снасти, инструменты, даже голова кабана в охотничьем уголке. Под потолком висят пучки пахучих трав, наполняющие пространство ароматом и настроением.

Что покажут в новом сезоне

Настроением наполнена вся студия. Прямо из владений дяди Бори мы попадаем в полутемный коридор загородного отеля. Да-да, теперь «Гранд» — роскошный экоотель.

Напомним, что в конце второго сезона Лев Глебович (Александр Лыков) отдал отель бывшей жене, но любимого дела не оставил — «новый сезон — новый отель».

Итак, мы увидим, как Лев Глебович (Александр Лыков) открывает экоотель, управляющей которого становится горничная Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая). Ксюша стала взрослее и опытнее, у нее новая ответственная должность и новые обязанности — присматривать за взбалмошной дочерью шефа, неожиданно свалившейся ей на голову.

Рита, дочь Льва Глебовича (Елизавета Кононова) — избалованный ребенок, выросший, но не повзрослевший. Она всегда получает желаемое, но и ее можно «стреножить» — на ноге девушки электронный браслет, в «Гранде» она — под домашним арестом…

Роскошь — во всем

Появится еще один новый персонаж — сомелье, он же директор ресторана Григорий Сафронов (Игорь Хрипунов). Специально для него построили новую декорацию — винный погреб. Его обустраивал лично Дмитрий Грибанов, режиссер фильма и тонкий знаток вин.

В начале съемок тут были не только бутафорские, но и настоящие коллекционные вина. Самая дорогая бутылка стоила 10 000 рублей.

Вообще бутатфорского тут мало. Декорации сериала не похожи на нарисованный на холсте интерьер. Тут все настоящее — огонь, вода дерево.

Отель декорирован в скандинавском стиле — приглушенные цвета, натуральные материалы. Стены украшены подсвеченными деревянными слэбами — цельными продольными спилами карагача, в проемах вертикальные композиции из живого мха и камней, завесы из водопадов.

— Сколько стоила эта красота? — спросили мы у креативного продюсера сериала Аслана Гугкаева.

— Дорого, но цифры озвучивать я не могу. Мы старались, чтобы все было по-настоящему. У нас даже расстояние между окнами снаружи отеля и изнутри одинаковое — хотя снаружи мы снимали реальное здание в Подмосковье.

Продумано все до мелочей. Особая гордость группы — логотип отеля.

— Обратите внимание на логотип отеля, — продолжает Аслан, — дерево и два профиля льва. В этом сезоне в «Гранде» два хозяина, у Льва Глебовича появляется совладелец — Игорь Павлович Зуев (Николай Шрайбер) и одна из сюжетных линий — их противостояние.

На каждую роль на кастинге пробовались по 20–30 человек

— Моя задача заключалась в том, чтобы у зрителя было ощущение реальности происходящего, чтобы без монтажа снимать длинные проходы, большие куски, — рассказал нам режиссер фильма Дмитрий Грибанов. — Для этого мы создали новые современные декорации с лестницами, большим лифтом, отделкой из натуральных материалов.

Сложнее было найти экстерьер. Отелей много — но приезжаешь и видишь, что это пионерский лагерь, переделанный в гостиницу.

— Что было самым сложным в работе?

— Знаете, у меня даже бессонница появилась — все время думаешь, и мозг не выключается. Как сделать еще лучше, доснять какой-то кадр, чтобы вся сцена «зазвенела».

— Многие актеры заняты еще и на других проектах…

— Это плохо, но это реальность отечественного кинопроизводства. Надеюсь, что постепенно мы придем к американской модели, когда сериалы и кинопродукт начнут зарабатывать большие деньги.

Там актер «покупается» на весь период съемки и больше нигде в это время не работает. Наши актеры играют в театрах, снимаются в других проектах, выступают, как мы шутим, «на елках».

Как «Казанову» в болоте держали и пеной заливали

В первой серии вы увидите, как герои скачут на лошадях по лесу и попадают в капкан и болото. Причем ЧП случается с двумя самыми крутыми дядьками этой истории — Львом Глебовичем и Игорем Павловичем.

Всю серию они ведут непростые переговоры об инвестировании. Финальная часть их бизнес-диалога проходит… в болоте.

— Каково вам было сниматься в болоте? Куда вас еще засовывали? – спросили мы иронично у Александра Лыкова.

— Самое сложное было, когда я только пришел сюда, только входил в новую команду. Самыми страшными были два первых съемочных дня. В первый день меня положили в сухую ванну и залили пеной, после чего я покрылся какой-то ерундой…

— В одежде?

— Голым! Зачем одежду портить?! Это был первый сезон. Сейчас последовало погружение в болото…

— Вода была теплая?

— Ледяная! А снимали четыре часа! Четыре часа сидели в мокрых костюмах недвижимо, как водолазы, только без защитного костюма.

Меньше любви — больше смеха

— Любовных линий в этом сезоне стало меньше, — рассказывает Аслан Гугкаев, — а вот комедийных — больше.

Одна из любовных линий — отношения дяди Бори (Владислав Ветров) и Валентины Ивановны (Наталья Щукина).

— Владислав, в этом сезоне ваш персонаж переживает любовную драму…

— Он иногда путает любовь и симпатию. Он многое путает, но делает это искренне.

— Что у вас общего с дядей Борей?

— Ничего! Рост, глаза, усы! Дядя Боря — собирательный образ простодушного российского мужчины, который вроде бы транслирует независимость, при этом абсолютно зависим от обстоятельств, в которые сам себя ввергает и выпутывается.

— Сложно играть «простого» человека?

— Если искренне сочувствуешь персонажу, ничего сложного не бывает. Я играю в удовольствие!

«Костюмы создавала сама»

Пообщались мы и с костюмером Марией Васькиной. Оказывается, одежду для съемок она создавала сама.

— Помню, в детстве мама читала мне книжку про Гулливера. И я представляла его сапоги — как они выглядят, как потерты. Кажется, я их знала уже лучшее, чем он сам. Так и тут — каждый образ продуманный и поэтому особенный. В фильме много сцен с падениями, чтобы костюмы не рвались, я делаю специальную посадку. Я никогда не покупаю в одном магазине все вещи. Комбинирую, сажаю по фигуре, шью.

Форму горничных я придумала сама. Отстояла шорты.

Актеров кормили как в пятизвездочном отеле

В целом съемки проходили в комфортной обстановке — артисты могли отдохнуть и даже питались на уровне пяти звезд — кухня в «отеле» действующая, и тут работали два великолепных повара. В сериале много застольных сцен. Так вот вся еда — от лобстеров до устриц — настоящая.

Чаще всех «возможностями» пользовалась Мила Сивацкая, живущая во время съемок на два города — между Москвой и Киевом.

— Потрясающе удобные матрасы на нашем отеле, — говорит она.

— И у всей съемочной группы на телефонах есть фото спящей Милы, — добавляет Наталья Щукина.

Премьера нового сезона сериала «Гранд» на телеканале «Супер» состоялась 1 марта в 19:00