Хорошо, но не шедевр: критики оценили сериал «Мне это не нравится»

Проект Netflix «I Am Not Okay With This», по мнению экспертов, не даст зрителям ничего нового.

В минувшую среду, 26 февраля, на сервисе Netflix вышел первый сезон нового проекта I Am Not Okay With This («Мне это не нравится» в русской локализации), в котором снялись звезды фильма «Оно» София Лиллис и Уайатт Олефф, а создателями сериала выступили продюсеры шедевральных «Очень странных дел». Прошел всего день, а западные критики и популярные издания уже оценили проект, причем довольно высоко, хотя есть и вполне аргументированные минусы.

Рейтинг на сайте Rotten Tomatoes у «I Am Not Okay With This» составляет 80%. Эксперт из The New York Times заявляет, что проект не оригинален и удивлять зрителя ему особо нечем, но при этом он сможет вас очаровать. Издание Variety считает, что у сериала большой потенциал, но он абсолютно не нов и выглядит вторично. А издание london Evening Standard и вовсе заявляет, что проект собрал худшие качества из «Очень странных дел» и « Конца ******* мира».