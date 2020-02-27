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Русские идут: Amazon купил права на показ проекта «Инстаграмщицы»

История о переселении звезд соцсетей в захолустье заинтересовала иностранцев.

Русские идут: Amazon купил права на показ проекта «Инстаграмщицы»
Кадр из шоу «Инстаграмщицы»

Российскими сериалами наконец-то всерьез заинтересовались на Западе и разумеется, речь идет не о каких-нибудь «Ментовских войнах 7». Американский видеосервис Amazon Prime Video приобрел у телеканала «Пятница» права на шоу «Инстаграмщицы». Этот проект стал первым российским реалити-шоу на знаменитой платформе.

Пока что Amazon ограничился двумя сезонами и в зависимости от успеха у зрителей подобные сделки могут повторяться. Как сообщает издание Коммерсантъ, сумма сделки пока хранится в секрете. Сериал будет доступен на Amazon уже в конце марта, а смотреть его зарубежные зрители будут на русском языке, с субтитрами.

Сюжет «Инстаграмщиц» довольно банален: популярные лидеры мнений из известной соцсети на несколько дней переезжают в обычную российскую глубинку, где ощущают на себе все тяготы жизни в обычных жизненных условиях, но за пределами Москвы.

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