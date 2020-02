Рыцари и магия: в Сети появился трейлер нового проекта Netflix

В Сети появился новый трейлер сериала The Letter for the King, который в российской локализации скорее всего будет называться «Письмо для короля».

Проектом занимается студия Netflix, сериал снят по мотивам одноименного романа писательницы Тонке Драхт. В книге есть все, что нужно современному подростку — рыцари, непобедимые дети, немного магии и любви.

По сюжету, главному герою по имени Тиури умирающий рыцарь передает письмо, которое обязательно нужно доставить прямо в руки королю. И, разумеется, мальчик с готовностью принимается за опасное задание.

В выполнении которого ему помогут его друзья-рыцари, среди которых, как того требуют современные правила, есть афроамериканцы и азиаты. На пути в замок своего господина ребятам предстоит преодолеть множество опасностей, о которых и расскажет сериал.

Релиз проекта состоится в конце марта этого года.