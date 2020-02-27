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Снова в кино: Маколей Калкин получил роль в «Американской истории ужасов»

Актер наконец-то возвращается в мир кинематографа.

Снова в кино: Маколей Калкин получил роль в «Американской истории ужасов»
Актер Маколей Калкин. Фото: globallookpress

Похоже, что череда неудач Маколея Калкина постепенно сходит на нет и актер потихоньку, но возвращается в кинобизнес. Долгое время звезда картины «Один дома» был без работы и перспектив, а все благодаря вредным привычкам, которые не очень в чести в Голливуде. Но теперь артист взялся за ум и вновь готов к съемкам.

Актер получил роль в популярном сериале жанра хоррор — «Американская история ужасов». Информация об этом опубликовал шоуранер проекта Райан Мерфи в своем личном аккаунте в Instagram.

Хотя точная роль Калкина пока неизвестна и возможно он появится на экране лишь на пару минут, это все же лучше, чем ничего.

Подробности сюжета нового сезона ужастика пока неизвестны, равно как и дата выхода, но создатели проекта уверяют, что релиз запланирован на 2020 год.

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