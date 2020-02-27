Звезда сериала «Слепой поворот» Евгения Ахременко: «Всегда любила подраться в кадре»

28 февраля в 19:00 на телеканале Dомашний состоится премьера остросюжетной 4-серийной мелодрамы «Слепой поворот». Главную женскую роль в картине сыграла актриса Евгения Ахременко.

Ее героиня Алиса – самодостаточная женщина, попавшая в беду. Она теряет мужа, фирму и уверенность в завтрашнем дне. И тут выясняется, что без твердого мужского плеча ей не выстоять…

В интервью порталу Teleprogramma.pro Евгения рассказала, как готовилась к непростой роли и чем ее привелела роль каскадерши.

— Евгения, в картине «Слепой поворот» вы играете женщину-каскадера. Насколько вам близка такая нетипичная героиня, которая не прочь подраться с мужчинами и строит их, словно маленьких детей?

— Алиса на меня очень похожа, я сразу влюбилась в этот сценарий. Я же тоже занимаюсь не очень женственным видом спорта – тайским боксом. Да и вообще люблю подраться в кадре (смеется). К тому же, Алиса только выглядит такой атаманшей, а душе она совсем другая: трепетная, ранимая, в чем-то робкая. То, что она старается показать всем, какая она сильная, жесткая, отчаянная – маска. А на самом деле ей нужен мужчина, понимающий, любящий, который бы ее поддерживал. Что еще мне нравится в Алисе – ее чувство юмора. Здесь мы с ней тоже очень похожи, я тоже умею остро пошутить, даже в патовой ситуации. Словом, не роль – а праздник для души.

— В картине у вас есть несколько сцен-схваток. Как-то специально готовились к ним?

— Конечно. Я сразу сказала, что все буду делать сама, без дублеров. Все смеялись: «Женя дорвалась». У нас была прекрасная команда, а за постановку трюков отвечал Сергей Морин. Он – профессионал, у него большой опыт постановок трюков. А еще на съемочной площадке мне очень помогал актер Константин Адаев, сыгравший в сериале роль мужа Алисы. Мне очень повезло с ним, мы сразу нашли общий язык, я понимала, чего он хочет и, надеюсь, он остался мной доволен (улыбается). Я вообще сразу рвалась сделать так, как казалось правильным мне. Но Костя объяснил, что постановочный бой – это как танец, это настоящее искусство. Пришлось набраться терпения, но все в итоге получилось. Кстати, сцена драки открывает наш фильм, и именно в ней моя героиня раскрывается. Сразу становится понятно, какой она человек, какой у нее характер.

— А если бы синяк получили? Особенно на лице? Не страшно было?

— Наоборот, я бы в восторге была! Это гримеры боятся, что актриса синяк получит, им работы больше. А я люблю, чтобы все было по-настоящему, без поддавков. Но, к счастью, Костя так хорошо меня подготовил, что обошлось без травм. Все сцены я четко отработала.

— О чем, на ваш взгляд, фильм «Слепой поворот»?

— О том, что все – к лучшему. Даже в те моменты, когда нам кажется, что все очень плохо и выхода нет — на самом деле судьба за нами присматривает и ведет к счастью. Теряя нечто важное, на самом деле, ты приобретаешь то, что тебе действительно нужно. Только понимаешь это далеко не сразу. Тут главное – не сдаваться и не опускать руки, как моя Алиса. Мне тоже такая жизненная позиция близка. Да, Алиса потеряла мужа, но зато обрела настоящую себя. И, как следствие, новую любовь, счастье. Наша картина напоминает, что путь к счастью у всех разный, иной, раз мы приходим к нему через сложные испытания.