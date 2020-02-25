Жестокие родители: на ТНТ состоится премьера необычного сериала «Колл-центр»

Телеканал ТНТ готовит к показу один из самых ожидаемых проектов этого сезона — сериал «Колл-центр». Жанр проекта будет нестандартным, не ждите очередную комедию или психологический триллер.

Сюжет не из простых: в одном из московских офисов, в котором размещается колл-центр магазина для взрослых, внезапно поступает сообщение о заложенной бомбе и двенадцать сотрудников вынуждены выполнять требования террористов, называющих себя Папой и Мамой. А требования по-настоящему странные, заставляющие вспоминать фильмы «Пила», ведь «родителям» не нужны деньги, им хочется, чтобы сотрудники центра страдали психологически.

Режиссерами и одновременно сценаристами проекта выступили Наталья Меркулова и Алексей Чупов. По их словам, жанр сериала будет меняться от серии к серии, триллер, хоррор, мелодрама и военные приключения, пока не понятно как, но все это смешается в одном «Колл-центре». Премьера проекта состоится на канале ТНТ и на видеоплатформе PREMIER.